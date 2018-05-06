МИД Литвы заподозрил Adidas в «ностальгии по империи» из-за маек с надписью USSR

Вильнюс, 6 мая. Министерство иностранных дел Литвы удивилось, что немецкий промышленный концерн Adidas продолжает выпускать женские майки с надписью USSR. Соответствующий пост появился на странице МИД Литвы в Twitter.

Ведомство опубликовало на своей странице ссылку на страницу официального сайта Adidas, на котором была представлена информация о продажах женских маек с надписью USSR и гербом Советского Союза.

«Все еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», — говорится в сообщении.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018

Напомним, в Литве в 2008 году был принят закон, согласно которому советская и нацистская символика не могут использоваться, показываться и распространяться в местах массового пребывания людей и на массовых мероприятиях. Так, символику можно использовать только в музеях, научных, художественных и просветительских целях и антикварной торговле. За несоблюдение данного закона предусмотрена административная ответственность.