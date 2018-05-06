Нетаньяху подчеркнул особое значение встреч с Путиным по Сирии

Тель-Авив, 6 мая. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его грядущая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет особое значение в свете активизирующихся попыток Тегерана закрепиться в Сирийской Арабской Республике.

«Встречи с российским президентом Путиным всегда важны для безопасности Израиля и с точки зрения координации между израильской и российской армиями… но встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля», — подчеркнул он в ходе заседания кабинета министров.