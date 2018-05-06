Макрон заявил, что хочет наладить диалог с Путиным и «состыковать Россию с Европой»
Париж, 6 мая. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что видит своей задачей создание условий для «исторического и стратегического диалога» с президентом России Владимиром Путиным. По словам президента Франции, Россию он видит «частью Европы».
В интервью французскому изданию Journal du Dimanche Макрон рассказал о том, что вынес из нескольких раундов телефонных переговоров с Путиным. По словам французского президента, он «дал Путину понять, что он [Макрон] не неоконсерватор». Своей миссией французский президент видит установление контакт с Россией, чтобы та не «замкнулась в себе самой».
«Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем, — объявил француз. — Я хочу установить стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой».