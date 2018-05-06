В МИД РФ рассказали о роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии

Москва, 6 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Иран играет эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом российский дипломат заявила в интервью иранскому агентству IRNA.

«Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, роль, которую играет Иран в борьбе с терроризмом, имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что отношение к Ирану, которое складывается со стороны Запада, в первую очередь, со стороны США, не принесет «ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе».