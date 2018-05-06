Меню
Политика
В МИД РФ рассказали о роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии
Общество
Военные вертолеты и истребители пролетели над Петербургом
Следующая новость
Загрузка...

    В МИД РФ рассказали о роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии

    58

    В МИД РФ рассказали о роли Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии

    Москва, 6 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Иран играет эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом российский дипломат заявила в интервью иранскому агентству IRNA.

    «Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом», — подчеркнула Захарова.

    По словам дипломата, роль, которую играет Иран в борьбе с терроризмом, имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что отношение к Ирану, которое складывается со стороны Запада, в первую очередь, со стороны США, не принесет «ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.