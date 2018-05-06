Прекращать воровать: в Раде рассказали, как обеспечить украинцам достойную старость

Киев, 6 мая. Депутат Верховной рады Украины, лидер политической партии «За життя» (За жизнь — Прим.ред.) Вадим Рабинович полагает, что власти не смогут построить нормальное государство, если не обеспечат гражданам достойную старость.

«Часто слышу, что разговоры о большой пенсии — это популизм. Но у нас в стране вообще хорошая жизнь считается популизмом почему-то. Однако никогда в жизни вы не построите страну, если человек много и честно работал и, выйдя на пенсию, не обеспечил себя. Вы просто не заставите никого честно работать. Так государство не строится», — считает народный избранник.

Он подчеркнул, что нормальная пенсионная система — это не какая-то прихоть, а обязанность государства, без исполнения которой оно не выживает, пишут украинские СМИ.

Рабинович отметил, что в новой экономической политике, которую будет реализовывать будущее правительство, должны быть прописаны достойные социальные нормы, поскольку «денег на это предостаточно».

«Просто нужно прекращать воровать! Если дефицит пенсионного фонда составляет 152 млрд гривен, то это значит, что ровно такую сумму кто-то украл», — рассказал он, как обеспечить украинцам достойную старость.

Депутат Рады добавил, что необходимо экстренно менять ситуацию.