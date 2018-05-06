«Использованный материал»: политолог объяснила провал акции Навального 5 мая

Акции протеста видеоблогера Алексея Навального состоялись 5 мая в ряде городов России. Вне зависимости от того, согласованными они были или несанкционированными, число принявших в них участие людей, по данным местных правоохранителей, в абсолютном большинстве городов оказалось в разы меньше заявленного организаторами. Подробности ниже.

Так, в столице, по данным полиции, участие в несанкционированном митинге на Тверской приняли около 1,5 тысяч человек. И это притом, что видеоблогер заявлял о 15 000 участников. Другими словами, Навальный не только катастрофически (приблизительно в 10 раз) просчитался в оценках количества своих сторонников, он смог собрать только пятую часть от числа пришедших 30 апреля на митинг против блокировки мессенджера Telegram.

«Дело здесь не в протестной активности населения, дело в лидерах. Навальный не отвечает тому уровню ожиданий, которые возможны. Пик Навального — это 2012 год, а после — мэрские выборы в Москве, где Навальный показал все, на что он был способен. Сейчас он как оппозиционный лидер, да и вообще как просто лидер, абсолютно не отвечает тем требованиям, которые сложились у общества. К слову, это показывает, что его появление в конце апреля на Сахарова было необоснованным — люди приходили не ради него, а ради поддержки мессенджера», — пояснила корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Примечательно, низкая явка «сторонников» Навального наблюдалась в 99% других регионах страны. Так, и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде процент пришедших на митинги был в два раза ниже. В Казани на мероприятия заявилось всего 300 человек из заявленной 1000. В Кургане 50 вместо 200, в Иваново 150 вместо 1000, в Краснодаре 147 вместо 2000, в Мурманске всего 50 вместо 1000. Список можно продолжать долго. Провал же акций 5 мая — не случайность, а настоящая закономерность. Протестная активность, связанная с именем Навального, последовательно падает последние два года.

«Он абсолютно не вписывается в политическую жизнь страны, любое протестное, остро-социальное движение он умудряется испортить, так как не понимает, что он в них не вписывается и ему просто нечего предложить людям. Он не привык решать проблемы — наоборот, привык создавать их. Это нужно понимать. И вся его «политическая» деятельность направлена на создание проблем в стране, а не их решение. А люди, которые выходят на улицы, хотят решения своих проблем, а не популизма. Именно в связи с этим Навальный абсолютно бесполезен», — продолжает эксперт.

По словам политического аналитика, «даже если мониторить социальные сети и смотреть, что пишут сторонники видеоблогера, становится понятно, что протестная активность заметно снижается».

«Сейчас видно, что так называемый школьный электорат Навального после вчерашнего митинга от него отворачиваются. Они (школьники — прим. ФАН) пишут, что его акции — это смешно. Что он пришел на митинг, прошел пять метров, и его опять схватили. А потом начался какой-то сюрреализм, ну так не бывает и так не должно быть. И тут уже его школьный электорат от него отворачивается. Навальный — это использованный материал», — заключила Елисеева.

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова, однако Навальный все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона. Впоследствии видеоблогера задержали и уже отпустили, до решения суда.