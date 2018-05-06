В Киеве посетовали на ограничения использования «военных подарков» Трампа в Донбассе

Киев, 6 марта. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука прокомментировал возможности использования «военных подарков» Дональда Трампа в Донбассе, заявив, что Киев не сможет использовать долгожданные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin на линии разграничения. Виной всему, по его словам, условия поставок.

При этом Тука заверил, что «это ограничение может быть отменено в любой момент». «Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими, от солдат до генералов», — рассказал он в эфире одного из телеканалов.

Кроме того, замминистра обвинил военных ДНР и ЛНР в применении бронетехники «далеко за линией разграничения», а ВСУ, как посетовал Тука, может, согласно Минским договоренностям, применять исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразит танк практически невозможно.