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Турция пригрозила ответить Вашингтону на санкции из-за покупки С-400 у России
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    Турция пригрозила ответить Вашингтону на санкции из-за покупки С-400 у России

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    Турция пригрозила ответить Вашингтону на санкции из-за покупки С-400 у России

    Анкара, 6 мая. Турция намерена принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов, в случае, если Вашингтон заблокирует поставку турецким ВВС новых истребителей F-35 из-за того, что Турция приобретет у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который объявил «неприемлемым» разрыв сделки со стороны США.

    Напомним, ранее в Госдепартаменте США выразили «глубокое неодобрение» в связи с решением Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы. В Вашингтоне заявили, что С-400 «несовместимы с системами ПВО стран НАТО». Чавушоглу отметил, что посетит США на следующей неделе, и в ходе его визита будет обсуждаться, в том числе и эта сделка.

    Турция пригрозила ответить Вашингтону на санкции из-за покупки С-400 у России

    «Нам нужны средства защиты воздушного пространства — срочно. Если вы не собираетесь продавать их нам — мы купим их у кого-то другого. Нельзя отказывать в продаже и объявлять при этом эмбарго, — заявил Чавушоглу в ходе интервью телеканалу CNN Turk. — Отмена продажи Турции самолетов F-35 неприемлема. Сейчас не старая Турция».

    Турция пригрозила ответить Вашингтону на санкции из-за покупки С-400 у России 

    Автор: Валентин Меликов
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