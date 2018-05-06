Турция пригрозила ответить Вашингтону на санкции из-за покупки С-400 у России 

Анкара, 6 мая. Турция намерена принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов, в случае, если Вашингтон заблокирует поставку турецким ВВС новых истребителей F-35 из-за того, что Турция приобретет у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который объявил «неприемлемым» разрыв сделки со стороны США.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США выразили «глубокое неодобрение» в связи с решением Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы. В Вашингтоне заявили, что С-400 «несовместимы с системами ПВО стран НАТО». Чавушоглу отметил, что посетит США на следующей неделе, и в ходе его визита будет обсуждаться, в том числе и эта сделка.