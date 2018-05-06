Это наш богатырь: Кличко рассказал про памятник Илье Муромцу в Киеве

Киев, 6 мая. Памятник в честь богатыря времен Киевской Руси Ильи Муромца собираются установить в киевском парке «Муромец» в ближайшие несколько месяцев. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Киевский градоначальник заявил, что в скором будущем откроется «одна из изюминок Киева».

По словам Кличко, прототипом Ильи Муромца станет современный богатырь Василий Вирастюк. Он также рассчитывает, что монумент привлечет в Киев туристов.

Кроме того, мэр столицы Украины опроверг утверждение, что Илья Муромец — один из главных героев древнерусского былинного эпоса. Кличко подчеркнул, что Муромец является украинским героем времен Киевской Руси, пишут украинские СМИ.

«По преданию, этот богатырь родился под Черниговом. Служил князю Владимиру, охранял город Киев, похоронен он в Киево-Печерской лавре. Одно могу сказать — это наш богатырь, это наша история», — заявил Кличко.

Ранее Владимир Кличко «отличился», комментируя насмешки над братом.