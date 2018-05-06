Курды проводят аресты жителей Дейр-эз-Зора: агрессия SDF к населению Сирии провоцирует новую войну

Курдские вооруженные формирования продолжают проявлять агрессию по отношению к мирному населению Северо-восточной Сирии. Так, согласно данным местного агентства DeirEzzor24, бойцы Сирийских демократических сил (SDF) незаконно арестовали большое количество гражданских лиц в населенных пунктах Аль-Хисан и Шакра к северу от Дейр-эз-Зора по подозрению в сотрудничестве с правительственной армией САР. Чем может обернуться усиливающаяся агрессия курдов по отношению к мирным сирийцам — об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Необходимо отметить, что задержания жителей, несогласных с присутствием «Демократических сил» и американских войск в регионе, также продолжаются в провинциях Хасака и Ракка. Все больше людей выходит на митинги против оккупации курдов. Кроме того, после беспорядочной стрельбы отрядов SDF в ряде поселков на северо-востоке республики, неизвестные, предположительно — из числа местных жителей, уничтожили нескольких полевых командиров курдских бандформирований, о чем ФАН писало ранее.

Таким образом, ситуация в этой части Сирии продолжает стремительно обостряться. Благодаря поддержке Соединенных Штатов «Демократические силы» смогли захватить обширные районы в тех провинциях, где, однако, нет компактного проживания курдов. Арабо-суннитское же население считает бойцов SDF новыми захватчиками, пришедшими на смену «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ), и не желает становиться частью Курдистана, вылезшего далеко за свои исконные пределы. Между тем курдские радикалы, рассчитывая любой ценой сохранить власть над нефтеносным регионом, даже готовы к откровенно террористической деятельности.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, действия курдов во время разгона демонстраций мирных жителей в Ракке и Хасаке отличаются чрезмерной жестокостью. Их методы могут еще больше накалить ситуацию и привести к полномасштабному противостоянию. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Хочется, конечно, надеется, что до такого не дойдет, но исключать ничего нельзя, потому что уже были столкновения между курдскими отрядами и Сирийской арабской армией (САА), да и ситуация в Ракке сейчас, действительно, довольно сложная. Сейчас там идут выступления местных жителей, и надо отметить, что курды подавляют их, мягко говоря, не самыми мирными методами. Поэтому обстановка в регионе накалена до предела», — подчеркивает наш собеседник.

Несомненно, здесь не обошлось без вмешательства американцев, которые продолжают формировать все новые и новые очаги нестабильности в Сирии, дабы продлить вооруженный конфликт, добавил востоковед. Их ориентация на развал арабской республики и на отделение Рожавы взыграла на чувствах курдов и побудила их действовать как можно быстрее, невзирая на средства достижения цели.

«США взяли курс на развал Сирии, и курды сейчас являются лишь инструментом в их руках. Вашингтон эксплуатирует их чувства и национальные устремления, фактически по-новому раскачивая ситуацию и запуская новую волну дестабилизации. Чем это все закончится, пока говорить сложно, но опасность новой эскалации существует серьезная. Простейший вариант того, как снять эту угрозу, — передать северо-восток САР под контроль законного сирийского правительства», — заметил Андрей Онтиков.

Он также заявил, что курдам пора осознать — ни Анкара, ни Тегеран, ни Багдад, ни Дамаск не захотят разрушать свои страны. Поэтому им наконец стоит принять и без того привилегированные права и жить в составе этих государства фактически на правах автономии.

«Какие-то попытки создать свое государство и отделиться ведут к известным последствиям. Таким результатом недавно была, например, уже вторая антикурдская операция Турции на севере Сирии. Тем не менее курды продолжают клевать на американскую удочку, и все это ведет к очередной дестабилизации на Ближнем Востоке, и в том числе к стычкам между бойцами SDF и мирными сирийскими гражданами», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.