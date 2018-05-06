Донбасс: ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Донецк, 6 мая. Киевские военнослужащие более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Об этом в воскресенье заявил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По словам представителя СЦКК, киевские военные за сутки 33 раза обстреляли районы населенных пунктов ДНР.

Сообщается, что силовики выпустили порядка 100 мин и снарядов по территории ДНР, а также пускали в ход гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие.

Ранее пресс-служба народной милиции ЛНР сообщила о восьми случаях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года.