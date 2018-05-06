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Ни одной козырной карты: в СМИ заявили о крушении стратегических планов США
Общество
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    Ни одной козырной карты: в СМИ заявили о крушении стратегических планов США

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    Ни одной козырной карты: в СМИ заявили о крушении стратегических планов США

    Москва, 6 мая. В настоящее время власти США в мире столкнулись с тем, что планы Вашингтона практически во всех регионах мира сталкиваются с эффективным противодействием и препятствиями, не позволяющими влиять на ситуацию и снижающими значимость Вашингтона на международной арене. Крушение стратегических планов США заметно как в военной, так и в политической и экономической сфере.

    Так, как отмечает автор аналитического издания Strategic Culture, США оказались неспособны реализовать свои планы по «сдерживанию» одновременно России, Ирана и Китая из-за растущего влияния этих стран — при этом обстоятельства играют против Вашингтона, у которого «на руках много различных карт [то есть вариантов действий — прим. ФАН], но ни одной козырной».

    Серьезным ударом по планам США стал неожиданно наладившийся партнерский диалог между Сеулом и Пхеньяном — в случае, если Южная и Северная Корея придут к согласию после встречи их лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, население этих стран потребует вывода или сокращения американского контингента на Корейском полуострове — который нужен для «политики сдерживания» в отношении Китая. Весьма вероятно, отмечает автор Strategic Culture, что США попытаются под тем или иным предлогом сорвать мирные переговоры между Севером и Югом, чтобы иметь повод сохранить военное присутствие — в то время как Китай прилагает значительные усилия для того, чтобы исключить США из числа участников переговорного процесса.

    Ни одной козырной карты: в СМИ заявили о крушении стратегических планов США

    Аналогичным образом задуманная президентом Трампом «торговая война» против Китая также развивается не лучшим образом: в то время как США вводит протекционистские торговые барьеры, Китай привлекает Индию к реализации глобального проекта «Один пояс, один путь», который способен привести к глобальным сдвигам в политической и экономической картине мира.

    В это же время в США продолжается «война элит»: Трамп оказался под ударом левых СМИ и Демократической партии, в то время как члены Республиканской партии не слишком охотно выступают в его защиту. Таким образом, американская власть ослабляет себя изнутри и «ведет страну к самоуничтожению», превратив США в «бумажного тигра», уверен аналитик.

    Ни одной козырной карты: в СМИ заявили о крушении стратегических планов США

    Автор: Валентин Меликов
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