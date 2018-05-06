Пощечина режиму Порошенко: эксперт оценил отмену США беспошлинного режима на ввоз товаров с Украины

Москва, 6 мая. США решили отменить беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины, однако, этот шаг можно расценивать «в политическом плане как огромную пощечину» режиму нынешнего украинского лидера Петра Порошенко, убежден заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его словам, сейчас экономика Украины, действительно, медленно увеличивает поставки своей продукции на западные рынки, но «явно никакой здесь не конкурент»: «не Европа, не такой объем взаимной торговли».

Подобный шаг США нельзя воспринимать как чисто экономический, считает Суздальцев. «Это такой намек Порошенко на то, пройдет ли он кастинг на предстоящих президентских выборах в 2019 году», — пояснил он в беседе с RT.

Напомним, сообщение об отмене беспошлинного ввоза более чем 150 видов товаров с Украины пресс-служба украинского Минэкономразвития распространила 5 мая. Под действие ограничения подпали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.