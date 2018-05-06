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Принимаю поражение: Мартиросян заявил, что Головкин удивил его в бою за титулы WBC и WBA
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    Принимаю поражение: Мартиросян заявил, что Головкин удивил его в бою за титулы WBC и WBA

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    Принимаю поражение: Мартиросян заявил, что Головкин удивил его в бою за титулы WBC и WBA

    Карсон-Сити, 6 мая. Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян признал, что казахстанец Геннадий Головкин его удивил в поединке за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super).

    По словам 32-летнего американца, ему «хотелось проверить, что есть в арсенале у Головкина».

    «Он удивил меня, потому что я думал, что он постарается идти вперед и оказывать на меня давление, но он со мной боксировал, это и удивило. Я готовился к давлению, а он действовал именно по-боксерски», — признал Мартиросян.

    Он также заявил, что «принимает это поражение и желает Головкину всего наилучшего».

    Представитель США отметил, что готовился к этому бою в общей сложности в течение двух с половиной недель.

    «Хотелось бы, конечно, иметь больше времени. Но и застой вне ринга сыграл свою роль», — резюмировал он.

    Напомним, казахстанский боксер Головкин в минувшую субботу сохранил за собой пояса, отправив в нокаут Мартиросяна во втором раунде боя, который состоялся в американском Карсоне.

    Автор: Дана Балан
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