Путин приветствовал «Послов Победы»: Вы выбрали нелегкую, но высокую миссию

Москва, 6 мая. За прошедшее время российское добровольческое движение «Волонтеры Победы» выросло в мощную и авторитетную общественную организацию, отметил президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал финалистов прошедшего по всей России конкурса «Послы Победы», назвав их «лучшими представителями добровольческого корпуса».

Президент напомнил, что за минувшее время российская добровольческая организация смогла реализовать немало «важных, по-настоящему добрых дел»: среди них поддержка российских ветеранов, работа по восстановлению памятников, уход за воинскими захоронениями и участие в шествиях «Бессмертного полка».

«Отрадно, что за прошедшее время движение «Волонтёры Победы» выросло в мощную, авторитетную общественную организацию, объединившую в своих рядах молодых, энергичных, неравнодушных людей, подлинных единомышленников», — отметил Путин.