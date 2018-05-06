Путин приветствовал «Послов Победы»: Вы выбрали нелегкую, но высокую миссию
Москва, 6 мая. За прошедшее время российское добровольческое движение «Волонтеры Победы» выросло в мощную и авторитетную общественную организацию, отметил президент РФ Владимир Путин. Президент поприветствовал финалистов прошедшего по всей России конкурса «Послы Победы», назвав их «лучшими представителями добровольческого корпуса».
Президент напомнил, что за минувшее время российская добровольческая организация смогла реализовать немало «важных, по-настоящему добрых дел»: среди них поддержка российских ветеранов, работа по восстановлению памятников, уход за воинскими захоронениями и участие в шествиях «Бессмертного полка».
«Отрадно, что за прошедшее время движение «Волонтёры Победы» выросло в мощную, авторитетную общественную организацию, объединившую в своих рядах молодых, энергичных, неравнодушных людей, подлинных единомышленников», — отметил Путин.
«Во многом благодаря вашей деятельности, подвижническому труду ваших товарищей нынешний год объявлен в нашей стране Годом добровольца и волонтёра, — напомнил глава государства. — С таким позитивным настроем, горячим желанием помогать людям вы непременно добьётесь намеченных целей. Желаю вам успехов и удачи. Поздравляю с великим праздником – Днём Победы!»