Торговавшую наркотиками цыганку задержали в Кузбассе

Кемерово, 6 мая. Уголовное дело возбуждено в отношении цыганки, которая торговала наркотиками в Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю цыганку, которая организовала торговлю наркотиками в Белове, ее задержали в момент передачи запрещенных веществ покупателю, передает «Газета Кемерова», ссылаясь на данные, полученные в ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если суд признает ее виновной, то цыганке грозит восемь лет лишения свободы.