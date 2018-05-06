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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе
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    МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

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    МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

    Москва, 6 мая. Управление министерства чрезвычайных ситуаций по российской столице предупредило о грозе и усилении ветра с порывами до 13-18 метров в секунду в воскресенье, 6 мая. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

    «По информации Росгидромет в ближайшие 1–3 часа с сохранением до вечера 6 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13–18 метров в секунду», — следует из сообщения.

    МЧС советует водителям оставить свои транспортные средства, поскольку грозы резко ухудшают видимость на трассе, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать дорожно-транспортное-происшествие.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

    Отмечается, что при сильном ветре необходимо избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.

    Автор: Дана Балан
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