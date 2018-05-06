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Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Хомс
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Хомс

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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Хомс

    Дамаск, 6 мая. Военные из российского Центра по примирению провели в течение минувших суток одну гуманитарную акцию на территории провинции Хомс.

    Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ в ежедневном информационном бюллетене, жителям населенного пункта Хуаш в провинции Хомс было доставлено 1,9 тонн продовольствия.

    В ходе раздачи продуктовых наборов военные врачи вели прием для больных и раненых жителей населенного пункта. Медпомощь получили 193 человека.

    Автор: Валентин Меликов
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