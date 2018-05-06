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Патриарх Кирилл благословил Кузбасс после панихиды по жертвам трагедии
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    Патриарх Кирилл благословил Кузбасс после панихиды по жертвам трагедии

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    Патриарх Кирилл благословил Кузбасс после панихиды по жертвам трагедии

    Кемерово, 6 мая. Патриарх Кирилл провел панихиду по жертвам трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и благословил Кузбасс. 

    Панихиду по погибшим в «Зимней вишне» Патриарх Кирилл провел 3 мая, на 40-ой день после страшной трагедии, после чего благословил Кузбасс, сообщает «Газета Кемерова».

    «Хотел бы призвать благословение божие на всю Кемеровскую область, на город Кемерово, на всех вас, мои дорогие. Живите в мире. Живите без злобы в сердце. Злобой ничему не поможешь и ничего не исправишь. Вместо злобы в сердце должен быть мир, который даёт нам бог, а бог даёт нам этот мир через молитву», — сказал патриарх Кирилл.

    Он призвал кузбассовцев «жить в мире, в единомыслии, трудиться, чтобы господь помогал каждому в его личной, семейной жизни».

    Автор: Алексей Громов
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