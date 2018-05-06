Опасная попытка: в КНДР предупредили США о последствиях ложной интерпретации стремления Пхеньяна

Пхеньян, 6 мая. Дипломатическое ведомство КНДР заявило, что Вашингтон представляет миру ложную интерпретацию стремления Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В течение последнего времени США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята в ходе исторического саммита, как будто это является итогом какого-то санкционного давления», — подчеркнул представитель северокорейского ведомства.

В МИД КНДР также заявили, что в том случае, если американские власти «будут неверно истолковывать как «слабость» северокорейские мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления против Пхеньяна, то «это не будет способствовать разрешению вопроса».

Кроме того, в Пхеньяне предупредили Америку о последствиях таких действий и заявили, что провокационное поведение Соединенных Штатов «является опасной попыткой остудить достигнутую атмосферу диалога и снова вернуть ситуацию на исходную точку».

Напомним, ранее советник главы Белого дома Джон Болтон заявил, что Трамп хочет последовать примеру уничтожения ливийской программы по химическому оружию и будет добиваться полной ликвидации северокорейского ракетно-ядерного арсенала, прежде чем пойти на уступки северокорейским властям.