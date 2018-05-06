Жираф по кличке Джеральд насмерть забодал режиссера на съемках фильма в ЮАР

Претория, 6 мая. Кинорежиссер Карлос Карвальо, снимавший фильмы о дикой природе, погиб в ЮАР после нападения жирафа по кличке Джеральд. Трагедия произошла во время съемок фильма.

Работавший на съемках оператор Дирк ван дер Мерв уточнил, что Джеральд атаковал Карвальо, когда тот снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой.

«Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров», — рассказал он в комментарии газете The Sun

После ЧП Карвальо экстренно доставили в больницу Йоханнесбурга, усилия врачей оказались тщетны, они не смогли спасти его жизнь.

При этом хозяева фермы, где проходили съемки, считают, что режиссер проигнорировал правила безопасности, а жираф абсолютно невиновен в случившемся.