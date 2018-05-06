Сирия: наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб

Дамаск, 6 мая. В течение минувших суток на территории созданных в Сирии зон деэскалации были зафиксированы несколько нарушений режима перемирия. В зонах своей ответственности российские военные наблюдатели зафиксировали четыре случая нарушения перемирия, а их турецкие коллеги — три случая.

Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ по ситуации в Сирии, российская часть комиссии по разбору нарушений режима прекращения огня зафиксировала три случая перестрелок в провинции Латакия, и еще один случай — в провинции Алеппо. В то же время турецкие наблюдатели зафиксировали два нарушения в зоне деэскалации в провинции Хама и еще один случай в провинции Идлиб.

Общая ситуация на территории зон деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.