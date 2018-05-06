Вулкан уничтожил пять домов на Гавайях

Гонолулу, 6 мая. Лава извергающегося вулкана Килауэа на Гавайях уничтожила пять домов. Об этом передает информационное агентство Associated Press, ссылаясь на власти штата.

Five houses destroyed by lava from Hawaii’s Kilauea volcano. Despite some calming, more than 1,700 evacuees prepare for a long wait to return home. https://t.co/YttoJ6zw5a — AP West Region (@APWestRegion) May 6, 2018

В настоящее время из близлежащих жилищ к вулкану экстренно эвакуированы порядка 1,7 тыс. человек.

Отмечается, что угрозу также представляют выбросы пара и газа, на данный момент в атмосфере выросло содержание диоксида серы.

Напомним, извержение началось 3 мая и продолжается в течение трех дней, сопровождаясь подземными толчками до 6,9 балла.

Высота Килауэа составляет 1247 метров, он считается самым активным гавайским вулканом. Последнее извержение было зафиксировано в 1983 году.