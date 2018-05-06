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Вулкан уничтожил пять домов на Гавайях
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    Вулкан уничтожил пять домов на Гавайях

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    Вулкан уничтожил пять домов на Гавайях

    Гонолулу, 6 мая. Лава извергающегося вулкана Килауэа на Гавайях уничтожила пять домов. Об этом передает информационное агентство Associated Press, ссылаясь на власти штата.

    В настоящее время из близлежащих жилищ к вулкану экстренно эвакуированы порядка 1,7 тыс. человек.

    Отмечается, что угрозу также представляют выбросы пара и газа, на данный момент в атмосфере выросло содержание диоксида серы.

    Напомним, извержение началось 3 мая и продолжается в течение трех дней, сопровождаясь подземными толчками до 6,9 балла.

    Высота Килауэа составляет 1247 метров, он считается самым активным гавайским вулканом. Последнее извержение было зафиксировано в 1983 году.

    Автор: Дана Балан
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