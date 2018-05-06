ВВС Ирака нанесли удар по позициям главарей ИГ в Сирии

Дамаск, 6 мая. Правительство Ирака сообщило о нанесении авиаудара ВВС страны по позициям командования запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии.

Как уточняется в официальном заявлении пресс-службы премьера Ирака, приказ о нанесении авиаудара по позиции командований террористов ИГ1 на юге Эд-Дашиша на территории Сирии был отдан главой Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами доктора Хайдера аль-Абади, уточняет РИА Новости.

Напомним, военно-политический конфликт в Сирии длится вот уже с 2011 года. Сейчас в стране продолжаются зачистки отдельных районов от террористов ИГ и других незаконных бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.