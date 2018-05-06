Меню
Новости Сирии
ВВС Ирака нанесли удар по позициям главарей ИГ в Сирии
Новости Сирии
Сирия: наблюдатели зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    ВВС Ирака нанесли удар по позициям главарей ИГ в Сирии

    34

    ВВС Ирака нанесли удар по позициям главарей ИГ в Сирии

    Дамаск, 6 мая. Правительство Ирака сообщило о нанесении авиаудара ВВС страны по позициям командования запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии.

    Как уточняется в официальном заявлении пресс-службы премьера Ирака, приказ о нанесении авиаудара по позиции командований террористов ИГ1 на юге Эд-Дашиша на территории Сирии был отдан главой Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами доктора Хайдера аль-Абади, уточняет РИА Новости.

    Напомним, военно-политический конфликт в Сирии длится вот уже с 2011 года. Сейчас в стране продолжаются зачистки отдельных районов от террористов ИГ и других незаконных бандформирований.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.