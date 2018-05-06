Ереванские пикетчики: «Мы надеемся, что Пашинян придет, и Россия продаст нам оружие»

Массовые народные протесты в армянской столице временно стихли, но особые любители уличных мероприятий никуда не делись. Корреспонденты ФАН встретили небольшую группу пикетчиков возле ереванского Оперного театра.

Митингующие стояли возле плакатов с освободительной тематикой и портретами каких-то людей. Их лидер Арсен Аветисян заявил, что искренне надеется: после того как Пашинян придет к власти, он освободит местных политзаключенных и купит оружие у России.

«Наш пикет — в поддержку того, чтобы власти как можно быстрее освободили политических заключенных. Их арестовали за то, что они слишком активно требовали от властей, чтобы те вернули территории, отобранные у нашей страны Азербайджаном — в частности, части Нахичеванского и Шаумянского районов. За это наш бывший президент Саргсян охотно арестовывал и сажал людей в тюрьму», — говорит Аветисян.

Впрочем, пикетчиков волнует не только судьба местных «политзаключенных», но и судьба денег, осевших в высших слоях общества.

«Главное сейчас, на мой взгляд — это чтобы в правительство, наконец, пришли нормальные, компетентные люди, которые бы провели тщательный финансовый мониторинг и вернули в нашу страну миллиарды, наворованные прежними правителями», — продолжает он.

Еще один немаловажный вопрос, который, по мнению пикетчиков, требует скорейшего вмешательства властей Армении — закупка современного вооружения у России. Тогда, как говорят митингующие, страна будет чувствовать себя в безопасности рядом с агрессивными соседями.