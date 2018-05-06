Большинство новинок военной техники на параде Победы прошли успешные испытания в Сирии

Москва, 6 мая. В этом году на параде Победы впервые представят новейшие образцы вооружения, заявили сегодня в Минобороны РФ. Среди новинок, в частности, беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевая машина огневой поддержки танков «Терминатор».

В ведомстве подчеркнули, что большинство образцов новейшей техники, которая будет участвовать в параде на Красной площади, прошло боевую апробацию в Сирии.