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Большинство новинок военной техники на параде Победы прошли успешные испытания в Сирии
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    Большинство новинок военной техники на параде Победы прошли успешные испытания в Сирии

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    Большинство новинок военной техники на параде Победы прошли успешные испытания в Сирии

    Москва, 6 мая. В этом году на параде Победы впервые представят новейшие образцы вооружения, заявили сегодня в Минобороны РФ. Среди новинок, в частности, беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевая машина огневой поддержки танков «Терминатор».

    В ведомстве подчеркнули, что большинство образцов новейшей техники, которая будет участвовать в параде на Красной площади, прошло боевую апробацию в Сирии.

    «Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Автор: Алексей Громов
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