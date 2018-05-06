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Около 200 жителей Сирии получили медицинскую помощь за сутки
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    Около 200 жителей Сирии получили медицинскую помощь за сутки

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    Около 200 жителей Сирии получили медицинскую помощь за сутки

    Москва, 6 мая. Порядка 200 жителей в Сирийской Арабской Республике в течение прошедших суток получили медицинскую помощь. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    В военном ведомстве уточнили, что за минувшую субботу медицинская помощь была оказана 193 жителям.

    «Всего медицинская помощь оказывалась — 79814 жителям», — говорится в сообщении Минобороны России.

    Также сообщается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима перемирия, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкой сторона сообщила о трех случаях стрельбы в провинциях Хама и Идлиб.

    Число бандитских вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним — 234, добавили в ведомстве.

    Автор: Дана Балан
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