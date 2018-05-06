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    Генеральная репетиция парада Победы стартовала в Москве

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    Генеральная репетиция парада Победы стартовала в Москве

    Москва, 6 мая. Генеральная репетиция парада Победы, который состоится в российской столице 9 мая, началась в воскресенье.

    Как рассказал глава военного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу, в авиационной составляющей праздника будут участвовать усовершенствованные МиГ-31К, оборудованные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

    Шойгу сообщил, что на военном параде по традиции будут показаны перспективные образцы вооружения и военной техники.

    Отмечается, что новинки парада Победы — истребители пятого поколения Су-57, два самолета МиГ-31К с «Кинжалами», боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотные летательные аппараты.

    В воздушной составляющей также будут участвовать 73 летательных аппарата — по числу лет, прошедших с 1945 года.

    Как сообщила ранее «Газета.Ru», в параде примут участие порядка 13 тысяч российских военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники.

    Автор: Дана Балан
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