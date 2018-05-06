Сирия сегодня: САА расчищает трассу Хомс-Хама, из лагеря Ярмук вывезли 600 боевиков

Сирия, 6 мая. Правительственная армия САР продолжает зачищать государственную трассу Хомс-Хама. Из сирийского лагеря Ярмук вывезли более 600 боевиков. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Зачистка трассы

Правительственная армия Сирии расчищает государственную автомагистраль Хомс-Хама. Мероприятие проводится в рамках соглашения о выводе боевиков из указанных провинций, сообщает национальное агентство SANA.

Стоит отметить, что безопасный проезд по трассе впервые за шесть последних лет будет открыт после полного вывода боевиков из поселений на севере провинции Хомс и юге Хамы. Соглашение об этом ранее были достигнуты между официальным Дамаском и главарями радикальных группировок.

«Инженеры армии САР продолжают работы по открытию государственной трассы между провинциями Хомс и Хама одновременно с продолжением сдачи террористами тяжелого и среднего оружия до их вывода на север Сирии в течение нескольких ближайших дней», — отмечают сотрудники агентства.

По данным SANA, армия САР продолжает убирать заграждения с трассы.

Вывоз боевиков

За последние сутки из лагеря для беженцев Ярмук было вывезено более 600 террористов и членов их семей. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Евтушенко.

«Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности третий день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм». За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 613 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо», — подчеркнул генерал-майор.

Офицер также отметил, что с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 2015 боевиков и членов их семей. При этом российская сторона не прекращает работ по дальнейшей деэскалацию обстановки и в других районах Сирии.

Жители провинции Хомс возвращаются в свои дома

За минувшие сутки более 300 мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом рассказал начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в Восточную Гуту — 132 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Тель Рифат» в населенный пункт Манбидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 313 человек с личным имуществом», — сообщил он.

Приоритетными направлениями работы российского Центра остаются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.