Сирия, 6 мая. Курдская полиция арестовала женщину и ее детей в провинции Ракка. В Восточной Гуте были обнаружены два массовых захоронения жертв боевиков. ИГИЛовцы вернулись к переговорам с властями САР на юге от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили две общие могилы в Восточной Гуте; продолжают эвакуировать боевиков из Дамаска на север САР; открыли шоссе Хама — Хомс.

«Исламское государство»1: возобновило переговоры с САА к югу от Дамаска; потеряло поселения Аль-Хасу, Ад-Даху и Хасун Баша в провинции Хасака.

Курды: по неизвестным причинам арестовали женщину и двоих детей к северу от Ракки; готовятся создать новые КПП в городе Ракка; приняли капитуляцию 13 ИГИЛовцев на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: сообщили об уничтожении 4403 курдских радикалов за время операции «Оливковая ветвь».

ВВС Ирака: ударили по ИГ1 на территории Сирии.

Провинция Дамаск

Накануне подразделения Сирийской арабской армии (САА), возглавляемые 4-й механизированной дивизией САА, продвинулись на юге района Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска. Вследствие серьезных потерь террористы «Исламского государства» возобновили переговоры с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон, передает информационный портал Al Masdar News. Ожидается, что боевики сдадут все еще находящиеся в оккупации районы в течение следующих 48 часов.

Между тем в Восточной Гуте были обнаружены два массовых захоронения, в которых были погребены тела более двухсот человек. Как передают военные источники AMN, первая общая могила была найдена недалеко от командного пункта исламистов в городе Дума, другая — в населенном пункте Аш-Шифуния. По предварительным данным, большая часть убитых принадлежала к числу военнослужащих правительственных сил, казненных боевиками во время столкновений в 2013 году. Напомним, территории оазиса были полностью зачищены от сил вооруженной оппозиции в середине прошлого месяца.

Провинция Алеппо

Вторая партия боевиков и членов их семей, эвакуированных из южных районов Дамаска, прибыла к контрольно-пропускному пункту «Абу-Зинден», расположенному вблизи города Аль-Баб, передает агентство новостей Al Manar News. Далее радикалы направятся в сторону населенного пункта Джараблус у сирийско-турецкой границы.

Тем временем Генеральный штаб вооруженных сил Турции опубликовал уточненные сведения о потерях со стороны курдов за время военной кампании «Оливковая ветвь». Сообщается, что было уничтожено 4403 курдских радикалов. Напомним, о начале операции было объявлено 20 января. Боестолкновения приостановились после того, как курды оставили территории Африна, однако ВС Турции также планируют создать буферную зону на северо-востоке Алеппо в районе Манбиджа.

Провинция Хомс

Стало известно, что было возобновлено движение по стратегическому шоссе Хама — Хомс, которое было перекрыто в течение последних семи лет. Как передает информационное агентство Al Masdar News, после того как сирийские военные разобрали все баррикады и уничтожили траншеи исламистов, трасса была открыта. Напомним, 7 мая боевики вооруженной оппозиции добровольно покинут северные районы Хомса в соответствии с условиями соглашения с сирийским правительством.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (dorarsite) сообщает о том, что ВВС Ирака возобновили воздушные атаки позиций «Исламского государства» на территории Сирии. Иракские военные самолеты нанесли удары по скрытым убежищам террористической группировки в юго-восточной части региона. Накануне в граничащей с Дейр-эз-Зором иракской провинции Аль-Анбар активизировались вылазки террористов из числа так называемых «спящих ячеек». Ранее сообщалось о том, что Ирак согласовал боевые вылеты в САР с сирийскими властями.

Курдские источники утверждают, что 13 террористов «Исламского государства» перешли на сторону Демократических сила Сирии**** (SDF) недалеко от населенного пункта Абу Хатер. По сообщениям местных источников, ИГИЛовцы и прежде добровольно сдавались курдским подразделениям, после чего занимали в их рядах руководящие должности.

Провинция Ракка

Курдские радикалы продолжают вводить ограничения для жителей административного центра провинции. Как передает местный интернет-портал Raqqa 24, бойцы Сирийской демократической армии (SDF) закрыли несколько интернет-кафе по неизвестным причинам. Кроме того, источник сообщает, что в Ракку прибыла военная техника для строительства новых контрольно-пропускных пунктов вокруг города.

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что силы курдской полиции «Асайиш» арестовали семью, состоящую из женщины и ее двоих детей, в деревне Хнез к северу от столицы региона. Информация о причинах задержания пока уточняется.

Провинция Хасака

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что в Хасаку прибыла гуманитарная помощь от Организации Объединенных Наций (ООН). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала ввоз в провинцию 23 тонн медикаментов и медицинского оборудования для государственных больниц и центров здравоохранения.

Между тем поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) выступили против отрядов «Исламского государства» на юго-востоке региона. По неподтвержденной информации военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), курдским силам удалось захватить поселения Аль-Хасу, Ад-Даху и Хасун Баша. О потерях сторон в живой силе или военной технике не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)