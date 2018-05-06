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МЧС назвало наиболее вероятную причину пожаров в ТЦ Ноябрьска
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    МЧС назвало наиболее вероятную причину пожаров в ТЦ Ноябрьска

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    МЧС назвало наиболее вероятную причину пожаров в ТЦ Ноябрьска

    Ноябрьск, 6 мая. В управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу назвали поджог наиболее вероятной причиной возгорания в двух торговых центрах в городе Ноябрьск.

    Напомним, пожары в торговых центрах «Таурус» и «Семья» в северном городе произошли вчера вечером. В то время как «Таурус» в результате пожара пострадал незначительно, в торговом центре «Семья» в результате пожара оказались повреждены около 2,2 тысяч кв. метров площади помещений.

    Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, пожары в торговых центрах произошли практически одновременно — причем когда в ТЦ не было посетителей и огонь не угрожал жизни людей.

    «На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров — поджог», — заявили в ведомстве.

    МЧС назвало наиболее вероятную причину пожаров в ТЦ Ноябрьска 

    Автор: Валентин Меликов
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