МЧС назвало наиболее вероятную причину пожаров в ТЦ Ноябрьска 

Ноябрьск, 6 мая. В управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу назвали поджог наиболее вероятной причиной возгорания в двух торговых центрах в городе Ноябрьск.

Напомним, пожары в торговых центрах «Таурус» и «Семья» в северном городе произошли вчера вечером. В то время как «Таурус» в результате пожара пострадал незначительно, в торговом центре «Семья» в результате пожара оказались повреждены около 2,2 тысяч кв. метров площади помещений.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, пожары в торговых центрах произошли практически одновременно — причем когда в ТЦ не было посетителей и огонь не угрожал жизни людей.