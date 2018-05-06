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Обама или Буш-младший могут произнести речь на похоронах Маккейна
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    Обама или Буш-младший могут произнести речь на похоронах Маккейна

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    Обама или Буш-младший могут произнести речь на похоронах Маккейна

    Вашингтон, 6 мая. Родственники американского сенатора-республиканца Джона Маккейна пригласили на его предстоящие — возможно, уже в ближайшее время — похороны экс-президентов США Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.

    Как сообщил источник американского телеканала NBC News, Обама и Буш-младший планируют быть «панегиристами» — то есть прочитать на отпевании Маккейна прощальную хвалебную речь. Отпевание, вероятно, пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

    Обама или Буш-младший могут произнести речь на похоронах Маккейна

    Напомним, в прошлом году у сенатора Джона Маккейна — одного из наиболее ярых противников России и президента Трампа в сенате США — была выявлена агрессивная форма рака мозга, после чего врачи заявили, что пожилой человек, вероятнее всего, не выдержит борьбы с заболеванием. Маккейн проработал в сенате более 30 лет.

    Автор: Валентин Меликов
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