Обама или Буш-младший могут произнести речь на похоронах Маккейна

Вашингтон, 6 мая. Родственники американского сенатора-республиканца Джона Маккейна пригласили на его предстоящие — возможно, уже в ближайшее время — похороны экс-президентов США Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего.

Как сообщил источник американского телеканала NBC News, Обама и Буш-младший планируют быть «панегиристами» — то есть прочитать на отпевании Маккейна прощальную хвалебную речь. Отпевание, вероятно, пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

Напомним, в прошлом году у сенатора Джона Маккейна — одного из наиболее ярых противников России и президента Трампа в сенате США — была выявлена агрессивная форма рака мозга, после чего врачи заявили, что пожилой человек, вероятнее всего, не выдержит борьбы с заболеванием. Маккейн проработал в сенате более 30 лет.