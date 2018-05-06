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Apple признала наличие проблемы в работе микрофона в iPhone 7 и 7 Plus
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    Apple признала наличие проблемы в работе микрофона в iPhone 7 и 7 Plus

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    Apple признала наличие проблемы в работе микрофона в iPhone 7 и 7 Plus

    Нью-Йорк, 6 мая. Представители американской корпорации Apple признали, что в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus есть технические проблемы в работе микрофона — речь идет о версиях, функционирующих на платформе iOS 11.3 и выше.

    По имеющимся данным, неисправность в iPhone 7 и 7 Plus заключается в том, что иногда непосредственно во время звонка происходит отключение устройства. Также при отключении микрофона иконка «громкой связи» начинает отображаться в сером цвете. Данные неполадки случаются при попытке осуществить любой из видов звонка, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

    Представители «яблочной» компании признали наличие такой проблемы в iPhone 7 и 7 Plus, но создатели уже ведут работу над тем, чтобы решить возникшие неполадки.

    Также владельцам гаджетов посоветовали обратиться в сервисные центры, специалисты которых проведут диагностику устройства на наличие вышеуказанной проблемы.

    Автор: Дана Балан
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