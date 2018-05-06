«Большая книга» «Анонимных алкоголиков» продана в США за 2,4 млн долларов

Лос-Анджелес, 6 мая. В Соединенных Штатах на аукционе было продано раритетное издание так называемой «Большой книги», где впервые были изложены методы, используемые движением «Анонимные алкоголики», для помощи людям, страдающим от алкогольной — а после и от иных видов зависимостей.

По данным аукционного дома в Лос-Анджелесе, проданная копия является черновой версией книги «Анонимные алкоголики, рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин вылечились от алкоголизма», которая была издана в 1939 году. В книге впервые были изложены «12 шагов», которые являются основой терапии зависимостей у «Анонимных алкоголиков». На одной из страниц тома имеются даже пометки, сделанные основателями движения.

Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», редкое издание было продано за 2,4 млн долларов. Его приобрел американский миллиардер Джим Ирсэй, который посещает собрания «Анонимных алкоголиков» в течение более чем 25 лет. В дальнейшем он планирует организовать книге мировой тур со специальными показами «библии» антиалкогольного движения.