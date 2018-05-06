Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли населенные пункты ЛНР

Луганск, 6 мая. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства республики, за прошедшие сутки украинские солдаты восемь раз нарушили режим прекращения военных действий, применив минометы, гранатометы, БМП-1 и стрелковое оружие.

Также сообщается, что под обстрелы киевских силовиков попали позиции ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Березовское, Желобок, Лозовое, Калиновка и Фрунзе.

«По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет», — добавили в пресс-службе луганского ведомства.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали силовую операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.