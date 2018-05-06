Россияне стали чаще покупать автомобили с «автоматом»

Москва, 6 мая. Свыше 55 процентов продаж приходится на транспортные средства с автоматической коробкой передач (АКПП) — за первый квартал текущего года россияне купили более 201 тыс. машин, оборудованных автоматической трансмиссией.

По словам специалистов, автомобили с АКПП третий год кряду превышают половину от общей доли реализации.

Например, в 2016 году продажи легковых автомобилей с автоматической коробкой передач составили 51,3%, а в минувшем — 54%, сообщает «Автостат».

Учитывая тот факт, что лишь за 90 дней продажи увеличились на один процент, прогнозируется и дальнейший рост популярности автомобилей с «автоматом».

Отмечается, что при анализе к транспортным средствам с АКП относились не только классические «автоматы», но также вариаторы и роботизированные КПП.

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