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Россияне стали чаще покупать автомобили с «автоматом»
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    Россияне стали чаще покупать автомобили с «автоматом»

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    Россияне стали чаще покупать автомобили с «автоматом»

    Москва, 6 мая. Свыше 55 процентов продаж приходится на транспортные средства с автоматической коробкой передач (АКПП) — за первый квартал текущего года россияне купили более 201 тыс. машин, оборудованных автоматической трансмиссией.

    По словам специалистов, автомобили с АКПП третий год кряду превышают половину от общей доли реализации.

    Например, в 2016 году продажи легковых автомобилей с автоматической коробкой передач составили 51,3%, а в минувшем — 54%, сообщает «Автостат».

    Учитывая тот факт, что лишь за 90 дней продажи увеличились на один процент, прогнозируется и дальнейший рост популярности автомобилей с «автоматом».

    Отмечается, что при анализе к транспортным средствам с АКП относились не только классические «автоматы», но также вариаторы и роботизированные КПП.

    Ранее эксперты рассказали, как часто россияне меняют автомобили.

    Автор: Дана Балан
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