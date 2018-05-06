Пользователи WhatsApp рассказали о сбоях из-за вирусного спам-сообщения

Москва, 6 мая. Пользователи наиболее успешного в настоящее время мессенджера WhatsApp сообщили о появлении особого вирусного спам-сообщения, которое при попытке открыть его, «подвешивает» выполнение программы — и вместе с ней весь смартфон. При этом срабатывает это только на устройствах на базе операционной системы Android — вирусу не удается заблокировать работу устройств на iOS.

Само спам-сообщение представляет собой послание следующего содержания: «Я могу на некоторое время подвесить твой WhatsApp, просто нажми на сообщение ниже» — а следом в сообщении значится «не нажимай меня».

Как отмечает «Политэксперт», для того, чтобы разблокировать телефон, необходимо произвести «горячую перезагрузку» — выключить его полностью и включить снова. Впрочем, некоторые утверждают, что через два-три часа «подвешенный» телефон заработает сам.

Ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о том, что компанию WhatsApp покинет создатель одного из наиболее успешных мессенджеров Ян Кум — причиной этого стали разногласия с руководством партнеров из Facebook по поводу политики конфиденциальности.