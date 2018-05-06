«Евровидение-2018» стартует в Лиссабоне, назван фаворит

Лиссабон, 6 мая. Официальное открытие 63-го международного музыкального конкурса «Евровидение» состоится в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии.

Сообщалось, что церемония пройдет в лиссабонском Музее искусства, архитектуры и технологии, а основной темой конкурса в этом году выбран океан.

Directly from Lisbon, here's your daily round-up of what's happened in the world of #Eurovision today https://t.co/GdhCbXDcPT #AllAboard — Eurovision (@Eurovision) May 5, 2018

Португалия получила право на проведение музыкального конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в украинской столице в мае минувшего года.

По прогнозам букмекеров и поклонников конкурса, фаворитом «Евровидения-2018» является Израиль, от которого выступит Нетта Барзилай с композицией «Toy».

Как сообщала «Газета.Ru», поп-исполнительница Юлия Самойлова, представляющая Россию на «Евровидении-2018», отправилась в Португалию в составе российской делегации.