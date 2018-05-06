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«Евровидение-2018» стартует в Лиссабоне, назван фаворит
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    «Евровидение-2018» стартует в Лиссабоне, назван фаворит

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    «Евровидение-2018» стартует в Лиссабоне, назван фаворит

    Лиссабон, 6 мая. Официальное открытие 63-го международного музыкального конкурса «Евровидение» состоится в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии.

    Сообщалось, что церемония пройдет в лиссабонском Музее искусства, архитектуры и технологии, а основной темой конкурса в этом году выбран океан.

    Португалия получила право на проведение музыкального конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в украинской столице в мае минувшего года.

    По прогнозам букмекеров и поклонников конкурса, фаворитом «Евровидения-2018» является Израиль, от которого выступит Нетта Барзилай с композицией «Toy».

    Как сообщала «Газета.Ru», поп-исполнительница Юлия Самойлова, представляющая Россию на «Евровидении-2018», отправилась в Португалию в составе российской делегации.

    Автор: Дана Балан
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