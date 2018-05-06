Видео победного нокаута Головкина в бою против Мартиросяна опубликовали в Сети

Карсон-Сити, 6 мая. Непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин уверенно победил американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе.

Golovkin makes short work of Martirosyan with 2nd round KO https://t.co/a25b9nSOlw — INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) May 6, 2018

Бой прошел в калифорнийском Карсоне и завершился победой 36-летнего Головкина во втором раунде.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта этого года мексиканский спортсмен провалил допинг-тест, в котором был обнаружен кленбутерол, и был временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC).

В активе 36-летнего Головкина 38 побед (34 — нокаутом) при одной ничьей.