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Видео победного нокаута Головкина в бою против Мартиросяна опубликовали в Сети
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    Видео победного нокаута Головкина в бою против Мартиросяна опубликовали в Сети

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    Видео победного нокаута Головкина в бою против Мартиросяна опубликовали в Сети

    Карсон-Сити, 6 мая. Непобежденный казахстанский боксер Геннадий Головкин уверенно победил американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе.

    Бой прошел в калифорнийском Карсоне и завершился победой 36-летнего Головкина во втором раунде.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта этого года мексиканский спортсмен провалил допинг-тест, в котором был обнаружен кленбутерол, и был временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC).

    В активе 36-летнего Головкина 38 побед (34 — нокаутом) при одной ничьей.

    Автор: Дана Балан
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