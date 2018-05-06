Сирия, Иран, Северная Корея: Джонсон назвал главные темы своего визита в США

Лондон, 6 мая. Основными темами предстоящего двухдневного визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в столицу США станут ситуация в Сирии, положение дел вокруг Северной Кореи и возможность расторжения или продления так называемой «ядерной сделки» с Ираном.

В Вашингтоне британский министр должен встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, а также помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также другими высокопоставленными лицами. В преддверии визита Джонсон через пресс-службу британского Foreign Office подчеркнул, что «Великобритания и США сходятся во мнении по многим внешнеполитическим вопросам», назвав в качестве примеров единой позиции стран Запада инцидент в Солсбери и поддержку обвинений в использовании химоружия Дамаском — независимо от доказательств.

«Великобритания, США и европейские партнеры также объединили свои усилия в противостоянии модели иранского поведения, которое делает ближневосточный регион менее безопасным», — отметил Джонсон, комментируя ситуацию с взаимными обвинениями Ирана и США вокруг «ядерной сделки».

Ранее «Газета.ru» писала о том, что Великобритания планирует использовать все международные саммиты, которые будут проходить в 2018 году, для усиления изоляции России.