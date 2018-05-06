«Поди, Кличко придумал»: россиян рассмешило намерение Киева изучить настроение жителей юга РФ

Киев, 6 мая. Центр информационно-психологических операций №72 Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместил тендер на проведение социологического исследования населения юга России. Соответствующая информация размещена на украинском сайте государственных закупок.

По имеющимся данным, киевские военнослужащие хотят узнать, насколько граждане России довольны властями Российской Федерации, а также готовы ли участвовать в протестах.

Сообщается, что Киев «интересуется финансовым положением жителей юга России», передает РИА Новости.

Кроме того, Украина намерена узнать, какие из информационных каналов являются наиболее эффективными для работы с гражданами.

Также отмечается, что Киев планирует выделить на это порядка 65 тыс. долларов.

Россиян рассмешила новость о намерении украинских властей провести данное социологическое исследование.

«А кто с ними вообще разговаривать станет?! Я бы сразу этих интервьюеров послал…», — высказал свое мнение российский пользователь.

«Интересно было бы глянуть на список вопросов?» — иронизирует другой пользователь.

Другой участник дискуссии советует проверить настроение украинских граждан: «На Украине проверьте настроение и отношение к власти — вот удивитесь».