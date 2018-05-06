Избитый в Киеве депутат Верховной рады попросил о государственной защите

Киев, 6 мая. Депутат украинской Верховной рады Мустафа Найем попросил киевские власти о предоставлении ему персональной защиты — по его слова, на него, его близких и окружение оказывается давление в связи с инцидентом в центре Киева.

Напомним, 30 апреля Найем был сильно избит несколькими людьми в автомобилях Mercedes и BMW из-за дорожного конфликта. Нескольких обидчиков удалось задержать, однако суд приговорил их, по словам Найема, к «шокирующие мягким» мерам пресечения, а впоследствии на электронную почту депутата стали поступать угрозы, сообщили украинские СМИ.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что один из подозреваемых в избиении Найема был задержан в столице Азербайджана Баку, куда он успел вылететь буквально через 2,5–3 часа после избиения в центре Киева.