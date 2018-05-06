Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран

Киев, 6 мая. Украина оказалась в списке стран, которые наиболее зависимы от стороннего финансирования.

По мнению экспертов Института международных финансов, украинские резервы и активы не могут обеспечить стране достаточную самостоятельность с точки зрения экономики.

Отмечается, что Россия, Чехия, Колумбия, Бразилия и Филиппины является менее зависимыми, поскольку активы этих государств менее подвержены рискам. Самыми зависимыми от внешнего финансирования странами эксперты назвали Турцию, Аргентину, ЮАР, Украину и Индию.