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Украина
Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран
Украина
Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран
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    Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран

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    Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран

    Киев, 6 мая. Украина оказалась в списке стран, которые наиболее зависимы от стороннего финансирования.

    По мнению экспертов Института международных финансов, украинские резервы и активы не могут обеспечить стране достаточную самостоятельность с точки зрения экономики.

    Отмечается, что Россия, Чехия, Колумбия, Бразилия и Филиппины является менее зависимыми, поскольку активы этих государств менее подвержены рискам. Самыми зависимыми от внешнего финансирования странами эксперты назвали Турцию, Аргентину, ЮАР, Украину и Индию.

    Автор: Настасья Шеркунова
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