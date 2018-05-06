Трамп хочет сменить власть в Иране — адвокат

Вашингтон, 6 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет «сменить режим» в Иране.

По словам адвоката американского лидера, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, об этом Трамп заявил во время съезда организации, которая выступает за продвижение демократии в Исламской республике.

«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — рассказал адвокат президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Трамп заявил, что США окажут Ирану поддержку.

