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Трамп хочет сменить власть в Иране — адвокат
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    Трамп хочет сменить власть в Иране — адвокат

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    Трамп хочет сменить власть в Иране — адвокат

    Вашингтон, 6 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет «сменить режим» в Иране.

    По словам адвоката американского лидера, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, об этом Трамп заявил во время съезда организации, которая выступает за продвижение демократии в Исламской республике.

    «Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — рассказал адвокат президента Соединенных Штатов Америки.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что Трамп заявил, что США окажут Ирану поддержку.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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