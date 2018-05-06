6 мая | Утро| СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Самолеты США провели разведку около границ России

Два самолета США провели разведывательные полеты недалеко от российских границ Два американских самолета провели разведывательные полеты недалеко от Российской границы. Авиалайнер RC-135V вылетел с британской базы и какое-то время курсировал над Балтикой и Польшей, рядом с Калининградской областью. Другой аппарат Boeing P-8A Poseidon поднялся с эстонской базы Эмари и также выполнял полет недалеко от Калининградской области. Напомним, ранее стало известно о том, что российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем. Пентагон заявил, что воздушное судно попало в сильную турбулентность.

Боевики ИГИЛ1 несут потери на юге Дамаска Военно-воздушные силы западной коалиции США провели бомбардировки в Хасаке и Дейр-эз-Зоре. Точных данных о результатах очередной операции пока нет. Тем временем боевики «Исламского государства»1 несут существенные территориальные потери на юге Дамаска. Напомним, недавно регулярная армия Сирии при поддержке ВКС России начала масштабную наступательную операцию в районе столицы. Кроме того, правительственные войска были вынуждены изгнать часть исламистов из города Аль-Баб в Алеппо, из-за протестов мирного населения.

Украинские военные проведут соцопрос среди россиян Украинские военные проведут соцопрос среди россиян. На портале госзакупок опубликован тендер от Центра информационно-психологических операций ВСУ. Согласно техзаданию, военнослужащие должны выяснить уровень обеспеченности жителей юга России, узнать, довольны ли они своей жизнью и присутствуют ли в регионе протестные настроения. Исследование планируется провести на территории Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Из бюджета Украины на это выделят более 1,5 миллиона гривен.

В Нью-Йорке прошел рекордный «Бессмертный полк» В Нью-Йорке прошел рекордный «Бессмертный полк». Около 2000 человек построились на Восточном побережье Гудзона. По российским меркам число участников, конечно, не столь внушительно, но для Америки это пока самый высокий показатель за все три года, что акция проводится в Соединенных Штатах. В составе «Бессмертного полка» шли российские ветераны Великой Отечественной, живущие в США, и американские ветераны Второй мировой войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.