Новейший малый ракетный корабль «Высший Волочек» поступит на вооружение ВМФ РФ

Москва, 6 мая. В министерстве обороны России сообщили, что малый ракетный корабль «Вышний Волочек» будет принят на вооружение в мае этого года.

По словам представителя департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России по ВМФ Игоря Дыгало, в настоящее время в Новороссийске подходят к концу испытания.

«Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе», — рассказал РИА Новости Дыгало.

Данный корабль сможет до десяти дней обходиться без дозаправки. Его максимальная скорость составит 23 узла, передает «Газета.ру».

