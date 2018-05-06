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Новейший малый ракетный корабль «Высший Волочек» поступит на вооружение ВМФ РФ
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    Новейший малый ракетный корабль «Высший Волочек» поступит на вооружение ВМФ РФ

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    Новейший малый ракетный корабль «Высший Волочек» поступит на вооружение ВМФ РФ

    Москва, 6 мая. В министерстве обороны России сообщили, что малый ракетный корабль «Вышний Волочек» будет принят на вооружение в мае этого года.

    По словам представителя департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России по ВМФ Игоря Дыгало, в настоящее время в Новороссийске подходят к концу испытания.

    «Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе», — рассказал РИА Новости Дыгало.

    Данный корабль сможет до десяти дней обходиться без дозаправки. Его максимальная скорость составит 23 узла, передает «Газета.ру».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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