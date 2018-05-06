Меню
Новости Сирии
Сирия: выставка работ современных художников открылась в Национальном музее Дамаска
Украина
Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: выставка работ современных художников открылась в Национальном музее Дамаска

    162

    Сирия: выставка работ современных художников открылась в Национальном музее Дамаска

    Дамаск, 6 мая. На территории Национального музея Дамаска открылась выставка работ современных сирийских художников — эта традиция была возобновлена после многолетнего перерыва, вызванного разрушительной гражданской войной в Сирии. Как рассказал руководитель музея Касем аль-Мухаммад, открытие выставки стало возможно после ликвидации террористического анклава в Восточной Гуте и прекращения минометных обстрелов Дамаска.

    Для участия в выставке сирийские художники пишут свои картины в парке музея в течение десяти дней — после эти работы представляются на выставке.

    «Если включить ТВ, то все, что вы услышите о Сирии — война, война, война. Цель нашей выставки — донести до людей, что здесь есть любовь, здесь есть человечность», — приводит РИА Новости слова участника выставки, художника Бади Джахджи.

    Ранее «Газета.ru» писала о возвращении беженцев в Восточную Гуту — сразу же после завершения боевых действий, когда силы террористических группировок были уничтожены или эвакуированы в провинцию Идлиб, в свои дома смогли вернуться десятки тысяч мирных жителей.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.