Сирия: выставка работ современных художников открылась в Национальном музее Дамаска

Дамаск, 6 мая. На территории Национального музея Дамаска открылась выставка работ современных сирийских художников — эта традиция была возобновлена после многолетнего перерыва, вызванного разрушительной гражданской войной в Сирии. Как рассказал руководитель музея Касем аль-Мухаммад, открытие выставки стало возможно после ликвидации террористического анклава в Восточной Гуте и прекращения минометных обстрелов Дамаска.

Для участия в выставке сирийские художники пишут свои картины в парке музея в течение десяти дней — после эти работы представляются на выставке.

«Если включить ТВ, то все, что вы услышите о Сирии — война, война, война. Цель нашей выставки — донести до людей, что здесь есть любовь, здесь есть человечность», — приводит РИА Новости слова участника выставки, художника Бади Джахджи.

Ранее «Газета.ru» писала о возвращении беженцев в Восточную Гуту — сразу же после завершения боевых действий, когда силы террористических группировок были уничтожены или эвакуированы в провинцию Идлиб, в свои дома смогли вернуться десятки тысяч мирных жителей.