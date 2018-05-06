Критикой ЧМ-2018 Порошенко оказал Лондону «медвежью услугу» — эксперт
Москва, 6 мая. Заявления украинского президента Петра Порошенко о том, что Чемпионат мира по футболу в России является «инструментом пропаганды» внешне повторяют аналогичные заявления Лондона, однако выставляют их в нелепом свете. В то время как Великобритания добивается отмены проведения чемпионата в РФ, проиграв России право на проведение мундиаля, Порошенко, который пытается поддакивать всем антироссийским высказываниям, превращает ситуацию в фарс, считает политолог Александр Асафов.
Напомним, пресс-служба украинского президента распространила заявление из интервью немецкой газете Focus, где Порошенко объявляет футбольный чемпионат «вопросом геополитики», который «не имеет ничего общего со спортом».
«Порошенко же просто повторяет озвучиваемые Лондоном и другими «партнерами» тезисы, по привычке докручивая их до абсолютного абсурда. В этом случае Британии он в чем-то оказывает медвежью услугу, своими нелепыми репликами дискредитируя заявления Лондона, — отметил политолог в беседе с ФБА «Экономика сегодня». — Но Киеву выгодно максимально повышать градус напряжения в риторике по России, пусть даже обвинения звучат не просто неправдоподобно, а даже смешно».