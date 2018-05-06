Меню
Политика
Критикой ЧМ-2018 Порошенко оказал Лондону «медвежью услугу» — эксперт
Украина
Украину внесли в список «чрезвычайно зависимых» от финансирования стран
Следующая новость
Загрузка...

    Критикой ЧМ-2018 Порошенко оказал Лондону «медвежью услугу» — эксперт

    726

    Критикой ЧМ-2018 Порошенко оказал Лондону «медвежью услугу» — эксперт

    Москва, 6 мая. Заявления украинского президента Петра Порошенко о том, что Чемпионат мира по футболу в России является «инструментом пропаганды» внешне повторяют аналогичные заявления Лондона, однако выставляют их в нелепом свете. В то время как Великобритания добивается отмены проведения чемпионата в РФ, проиграв России право на проведение мундиаля, Порошенко, который пытается поддакивать всем антироссийским высказываниям, превращает ситуацию в фарс, считает политолог Александр Асафов.

    Напомним, пресс-служба украинского президента распространила заявление из интервью немецкой газете Focus, где Порошенко объявляет футбольный чемпионат «вопросом геополитики», который «не имеет ничего общего со спортом».

    «Порошенко же просто повторяет озвучиваемые Лондоном и другими «партнерами» тезисы, по привычке докручивая их до абсолютного абсурда. В этом случае Британии он в чем-то оказывает медвежью услугу, своими нелепыми репликами дискредитируя заявления Лондона, — отметил политолог в беседе с ФБА «Экономика сегодня». — Но Киеву выгодно максимально повышать градус напряжения в риторике по России, пусть даже обвинения звучат не просто неправдоподобно, а даже смешно».

    Критикой ЧМ-2018 Порошенко оказал Лондону «медвежью услугу» — эксперт 

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.