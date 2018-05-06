Эрдоган возвращает турецкое золото в Анкару ради независимости от США

Анкара, 6 мая. Уже несколько лет подряд Турция продолжает наращивать свои золотые запасы, возвращая при этом слитки из хранилища в Нью-Йорке на свою территорию. По мнению экспертов, это является наглядным признаком раскола между Анкарой и Вашингтоном, в то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо выражает недовольство существующей в мире финансовой системой с доминированием доллара, пишет Frankfurter Allegemeine Zeitung.

Суммарный золотой запас Центробанка Турции в настоящее время достигает 231,9 тонн, при этом по данным Всемирного золотого совета, за год Анкаре удалось увеличить свои запасы практически вдвое.

Турция официально подтвердила сведения о возврате своих золотых запасов из США. Более того, президент Эрдоган открыто высказывал недовольство тем, что основой мирового рынка является американский доллар, чья ценность определяется крайне сложным и не вполне прозрачным образом, а не золотой стандарт.

«Почему мы берём все кредиты в долларах? Дайте нам другую валюту. Я предлагаю сделать так, чтобы кредиты выдавались на золотой основе», — отмечал Эрдоган в беседе с турецкими изданиями.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что Эрдоган был выдвинут правящей партией Турции на досрочных президентских выборах в стране — выборы пройдут 24 июня. Поводом для досрочных выборов Эрдоган объявил «болезни старой политической системы, которые не дают Турции принимать сильные решения».