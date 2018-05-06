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Порошенко похвастался «дерзкими и удивительно профессиональными» ВСУ
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    Порошенко похвастался «дерзкими и удивительно профессиональными» ВСУ

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    Порошенко похвастался «дерзкими и удивительно профессиональными» ВСУ

    Киев, 6 мая. Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал участие военнослужащих ВСУ в международных военных учениях на территории Германии, не поскупившись на комплименты в адрес своих войск.

    Как рассказал Порошенко, в проходивших на территории Германии учениях Combined Resolve X приняли участие «десантники из 79-й десантно-штурмовой бригады Николаева и танкисты из 14 отдельной механизированной бригады». Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на учения украинские танкисты «зашли глубоко в тыл условного противника и заняли оборону».

    «Организаторам международных войсковых учений Combined Resolve X пришлось изменить сценарий из-за дерзких, эффективных и удивительно профессиональных действий украинцев», — написал Порошенко на своей странице Facebook, заявив, что украинские военные «в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!»

    Ранее «Газета.ru» сообщала о крупном ДТП на Украине, которое спровоцировал микроавтобус ВСУ.

    Автор: Валентин Меликов
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